Владимир Путин объяснил рост цен на курортах Крыма и Краснодарского края

Цены на российских курортах растут из-за перегрузки инфраструктуры. К этому привела неопределенность с правилами посещения зарубежных туристических направлений, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной «Прямой линии».

Что касается того, что цены завышены — это тоже происходит. Но с чем это связано сегодня? Многие страны сегодня тем не менее закрыты, несмотря на то, что кто-то открывается. Люди побаиваются ездить за границу, и на самом деле правильно делают, потому что там каждый день меняются правила. В Греции сегодня были одни правила, а завтра другие. Требовали справки о вакцинировании, сегодня требуют ПЦР, завтра потребуют еще что-то. Послезавтра будут какие-то другие требования предъявлять, потому что им из Еврокомиссии навязывают. В больницы там не попасть. К чему это приводит? К перегрузке на нашей туристической инфраструктуре — прежде всего на Юге РФ — в Краснодарском крае, Крыму. Как только предложение не справляется со спросом, сразу идут вверх цены. Во всей рыночной экономике это происходит, — отметил Президент. — Очень рассчитываю, что будем увеличивать количество наших возможностей. 50 проектов примерно сейчас рассматривается в этой сфере — будем это количество увеличивать.

По его словам, государство долгое время не вкладывало средства в туристическую отрасль России, сейчас же такая задача актуальна.

У нас, к сожалению, на протяжении очень долгих лет очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и туристической инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу с самого начала, как только открылась такая возможность. Мы являемся страной с очень большим объемом экспорта туризма — только за 2019 год 36 млрд. долларов наши туристы оставили за границей или заплатили, чтобы поехать за границу. Это очень большие средства. Государство, к сожалению, не вкладывало, — отметил Путин.

Президент напомнил, что сейчас разработана программа развития внутреннего туризма, предусмотрен кешбэк.

Стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы сейчас создали госкорпорацию по внутреннему туризму, она будет вносить в туристические проекты дешевые кредиты с возможностью выхода потом и передачей своей доли по рыночным оценкам частным предпринимателям. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Объем внутреннего туризма увеличивается, — добавил Путин.

ТАСС напоминает: в России разрабатывается национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Презентация нацпроекта прошла в конце апреля 2021 года. Он состоит из трех федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма».

Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. На реализацию нацпроекта до 2030 года из бюджета России планируется направить 529 млрд. рублей, еще 72 млрд. рублей — из региональных средств.

Согласно нацпроекту, к 2030 году «Туризм.РФ» привлечет в туризм 1,7 трлн. рублей частных инвестиций. На начало июня Корпорация «Туризм.РФ» заключила соглашения с инвесторами на 180 млрд. рублей.