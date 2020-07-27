Владимир Путин обозначил цели до 2030 года: что это значит для рынка недвижимости

Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Документ размещен на официальном сайте Кремля. Он вступает в силу с момента его опубликования.

В президентском указе среди национальных целей развития России указаны в том числе комфортная и безопасная среда для жизни, улучшение жилищных условий россиян, увеличение объема ввода жилья, улучшение качества городской среды и дорожной сети в крупных агломерациях, — отмечают эксперты РБК-Недвижимость .

Новый июльский указ о наццелях развития России заменит предыдущий стратегический документ — майский указ Путина до 2024 года, который был принят в 2018 году. Рассказываем, что это значит для рынка недвижимости и в целом развития городской среды.

Улучшение качества городской среды

Один из главных акцентов в указе сделан на формировании комфортной и безопасной городской среды в России. Реализация этого нацпроекта нацелена на улучшение качества и условий жизни россиян. Этот проект включается все, что окружает нас: инфраструктуру, дороги, качество жилья и окружающей среды, пояснил помощник главы государства, бывший министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, темпы работы по всем этим направлениям будут существенно нарастать в ближайшие годы.

Согласно указу Путина, в рамках национальной цели необходимо в полтора раза увеличить показатель индекса качества городской среды. Согласно индексу качества городской среды, в 2018 году 23% городов в стране набрали более 181 балла, что позволило отнести их к благоприятным. По итогам 2019 года рост индекса был зафиксирован в 816 городах, а доля российских городов с благоприятной для жизни граждан средой составила 26,9%. К 2030 году необходимо добиться существенного улучшения показателей, пояснили в «Дом.РФ».

Также в указе отдельно отмечена и экологическая составляющая — создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов.

В методике индекса качества городской среды, разработанной Минстроем совместно с «Дом.РФ» и КБ «Стрелка», есть пункты, относящиеся к обращению с ТБО. Это позволит системно улучшить экологическую обстановку российских городов, приведет к росту соответствующих показателей индекса и, соответственно, будет способствовать его повышению, пояснили в «Дом.РФ».

В июльском указе также ставятся цели по обеспечению доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях. К 2030 году оно должна быть на уровне не менее 85%.

120 млн кв. м в год

В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» предлагается установить следующие целевые показатели к 2030 году: улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год. Ранее стояла цель достигнуть этих показателей к 2024 году.

Накануне замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что возможно смещение сроков достижения показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» по ежегодному вводу жилья в 120 млн кв. м в год к 2027 году. По словам чиновника, ввод на уровне 120 млн кв. м в год позволит повысить обеспеченность жильем в стране с нынешних 25,8 кв. м на человека до почти 30 кв. м.

Согласно паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда», рассчитанного на шесть лет, по итогам 2019 года в России планировалось построить 88 млн кв. м жилой недвижимости. В реальности совокупный объем ввода жилья в прошлом году составил 82 млн кв. м.

Правительство России должно до 30 октября 2020 года скорректировать цели и показатели нацпроектов, а также свои акты в соответствии с указом президента и представить на рассмотрение Совета при президенте единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

13 июля президент РФ Владимир Путин поручил подготовить проект указа о закреплении национальных целей до 2030 года. Глава кабмина Михаил Мишустин заявил о том, что сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года.

Источник: РБК-Недвижимость

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