Владимир Путин обратился к россиянам. Важно: что сказал Президент

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Главной темой стал коронавирус. Мировая пандемия – новый вызов для страны. Как его преодолеть. Тезисно о том, что сказал Глава государства.

Следующая неделя – вся выходная, с сохранением зарплат.

Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля, — скзал Путин.

Это сделано для минимизации контактов граждан. Президент попросил россиян предельно внимательно отнестись к рекомендациям по защите от коронавируса и побыть дома.

Дата общероссийского голосования (22 апреля) по изменениям в Конституцию должна быть перенесена.

Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов примем решение о новом дне голосования, — заявил Путин.

Путин предложил увеличить пособия по безработице до 12 тысяч рублей.

Уже с апреля власти должны выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тысяч рублей в месяц.

Все выплаты к 75-летию Победы ветераны и труженики тыла получат уже в апреле.

Путин предложил установить норму выплаты по больничному в размере МРОТ в месяц.

Президент предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам тем россиянам, доход которых упал более чем на 30%.

Еще одна зона риска — это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно. Или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам, — сказал Путин.

Малый и средний бизнес получит отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев.

На полгода должен быть объявлен мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний, работающих в страдающих от ситуации в экономике отраслях.

Путин предложил вдвое снизить размер страховых взносов для ряда компаний с целью повышения зарплат.

Новшество для тех, кто кинулся «выводить капитал» из страны.

Для таких дельцов устанавливается налог за вывод дивидендов в офшоры в размере 15%. По словам Президента, эти деньги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

Президент предупредил россиян, что в случае с коронавирусом не следует надеяться «на авось».

Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит, — сказал Путин.

Он заметил, что и для пожилых людей, и для всех граждан России перед властями стоит одна задача: максимально снизить риски.