Владимир Путин обратится к россиянам по вопросу поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» , со ссылкой на собственные источники.

Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня, — сказал, в частности, источник агентства.

Другой собеседник «Интерфакса» уточнил, что «среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня — дни, непосредственно предшествующие дате голосования».

Тему изменений в Основной закон страны Президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня, — утверждают источники агентства.

Кроме того, по данным собеседников «Интерфакса», в преддверии голосования у Главы государства запланированы важные совещания, посвященные поддержке граждан и бизнеса.

В Кремле эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Если Президент посчитает необходимым выступить с обращением, он это сделает, и мы тогда вас проинформируем, — сообщил журналистам пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков. — Пока мне на этот счет нечего сказать.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно будет проголосовать в электронной форме. Поправки в Конституцию вступят в силу только в случае их одобрения на Общероссийском голосовании.