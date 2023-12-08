Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах

Ответ на запрос общества.

Владимир Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе беседы после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества. Как уточняет ТАСС, с соответствующей просьбой к Путину обратился спикер парламента ДНР Артем Жога. Президент РФ ответил согласием.

Отметим, что Владимир Путин баллотируется на пост Главы государства в пятый раз. В случае победы он будет занимать пост главы государства еще шесть лет, до 2030 года.

Впервые Путин был избран на высший государственный пост в 2000 году на четырехлетний срок. После отставки первого Президента РФ Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года он был назначен исполняющим обязанности. 12 января 2000 года инициативная группа выдвинула его кандидатуру на досрочные выборы Главы государства, а спустя день Путин согласился участвовать в них, о чем сообщил, выступая в Петербургском государственном университете.

О намерении выдвигаться на выборы 2004 года Путин заявил во время «Прямой линии» 18 декабря 2003 года. По истечении полномочий в 2008 году он оставил пост, поскольку по Конституции не мог занимать его больше двух сроков подряд. Новым Президентом России был избран Дмитрий Медведев, а Путин стал Главой Правительства.

24 сентября 2011 года Медведев предложил «Единой России» поддержать кандидатуру Путина на выборах Президента 2012 года. Путин дал свое согласие, одержал победу и с учетом обновленного законодательства занял должность президента уже не на четыре, а на шесть лет.

В 2018 году, как и в этот раз, Путин до последнего не давал ответа на вопрос, будет ли он претендовать на новый президентский срок. По его мнению, раннее объявление о таких планах плохо сказывается на работе чиновников, которые начинают уделять предвыборной кампании больше внимания, чем основной работе. Шесть лет назад Путин анонсировал участие в выборах 6 декабря — на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.

В 2023 году объявление о намерении выдвигаться на выборы пришлось на 8 декабря — спустя день после назначения даты голосования Советом Федерации. Согласно закону, после решения Совфеда кандидаты должны предоставить документы в Центризбирком в течение 20-25 дней (в зависимости от того, идет ли человек самовыдвиженцем или представляет политическую партию).

В этот раз конституционное ограничение, запрещающее избираться Президентом больше двух сроков подряд, не действует. В 2020 году в основной закон страны вносились поправки — действовавший на тот момент глава государства сможет баллотироваться на высший пост без учета предыдущих сроков.

Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Как сообщили в ЦИК РФ, выборы Президента РФ впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

Решение Путина идти на выборы, по сути, ответ на запрос общества. Согласно последнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия россиян Путину составляет 78,5%, а уровень одобрения его деятельности — 75,8%. Исследование проведено с 27 ноября по 3 декабря, среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

По данным Фонда «Общественное мнение» большинство россиян (70%) поддерживают выдвижение Владимира Путина на новый срок, о чем говорят данные исследования, проведенного с 12 октября по 13 ноября среди 6,1 тыс. совершеннолетних респондентов. Причем этот запрос, по словам социологов, вырос более, чем вдвое за последние годы.