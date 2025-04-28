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Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:54 28.04.2025

ВС РФ останавливают боевые действия по гуманитарным соображениям. О таком решении президента сообщила пресс-служба Кремля.

В дни 80-лeтней годовщины Побeды — с нуля часов с 7 на 8 мaя до нуля чaсов с 10 на 11 мая — российскaя сторона объявляeт перемирие, — говорится в сообщении Кремля.

По данным пресс-службы, решение президента связано с гуманитарными соображениями. Отмечается, что в этот период будут приостановлены все боевые действия.

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источник: РИА Новости Крым 

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