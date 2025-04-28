Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

ВС РФ останавливают боевые действия по гуманитарным соображениям. О таком решении президента сообщила пресс-служба Кремля.
В дни 80-лeтней годовщины Побeды — с нуля часов с 7 на 8 мaя до нуля чaсов с 10 на 11 мая — российскaя сторона объявляeт перемирие, — говорится в сообщении Кремля.
По данным пресс-службы, решение президента связано с гуманитарными соображениями. Отмечается, что в этот период будут приостановлены все боевые действия.
источник: РИА Новости Крым
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