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Владимир Путин официально выдвинут на выборы Президента России. Комментарий из

Владимир Путин официально выдвинут на выборы Президента России. Комментарий из Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:50 17.12.2023

На XXI Съезде «Единой России» делегаты из всех регионов страны единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина на выборах Президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года.

Крымчане всецело поддерживают Владимира Путина, который в 2014 году буквально спас нас от физического уничтожения, позволил реализоваться нашей сакральной мечте вернуться на Родину — в Россию. Затем перед российским Крымом открылись колоссальные возможности для развития. Наш полуостров изменился до неузнаваемости именно благодаря Путину.

Можно долго перечислять все победы нашего Лидера. Но главную из них, которая поставила на кон существование России, русского народа, нам ещё предстоит одержать вместе. Это Победа в СВО. Сегодня мы должны сплотиться вокруг нашего Верховного Главнокомандующего и продолжить борьбу с украинским нацизмом. Иного пути у нас нет, — прокомментировал глава крымского парламента, лидер региональной организации «Единой России» Владимир Константинов.

Владимир Путин официально выдвинут на выборы Президента России. Комментарий из Крыма

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