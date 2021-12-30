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Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра
Фото: pxhere.com

Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:46 30.12.2021

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом отменяется обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам и используются ими в личных целях. Положения закона не распространяются на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Обязанность проходить техосмотр сохраняется в отношении таких транспортных средств, если с года их изготовления прошло более четырех лет, но только в случаях, когда транспортное средство необходимо поставить на госучет, зарегистрировать в связи со сменой владельца или изменением конструкции и заменой основного компонента транспортного средства.

Исключаются случаи, когда у водителя есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД отправляют транспорт на техосмотр. Это будет возможным лишь в случае очевидной технической неисправности транспорта, угрожающей безопасности дорожного движения. Владельцев личных автомобилей не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. При этом в правилах дорожного движения остается пункт, согласно которому каждый автовладелец обязан следить за техническим состоянием своего транспортного средства (вне зависимости от техосмотра).

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Изменения вносятся в ст. 5 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предположительно, закон коснется владельцев примерно 50 млн транспортных средств.

Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра

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