Владимир Путин подписал закон, расширяющий прав полицейских

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в закон «О полиции». Речь идет о новой статье 15.1., позволяющей полицейским вскрывать транспортные средства. Раньше, когда полицейским требовалось вскрыть автомобиль, они действовали на свой страх и риск, ссылаясь на статью 15 этого закона, которая предусматривает вскрытие помещений.

Напомним, статья 15 закона «О полиции» разрешает проникать в жилье без присутствия собственника и даже со взломом, но в исключительных обстоятельствах. Это может произойти, если полицейские знают о нахождении в помещении преступников, нарколаборатории или наркопритона, незаконного оружия, взрывного устройства, если в этот момент здесь совершается преступление. Например, удерживаются заложники. Бывает и так, что кому-то стало плохо и срочно требуется помощь. Времени искать и вызывать хозяев, чтобы открыли дверь, просто нет, счет идет на секунды и чьей-то жизни угрожает опасность.

Причины вскрытия машины в отсутствие хозяина, в принципе, такие же, как и вскрытия жилья. Например, при получении информации, что в автомобиле находятся наркотики, оружие или взрывчатка. Бывает, что в машине забывают ребенка, который может насмерть замерзнуть либо задохнуться.

Подробнее об изменениях в законе «О полиции» — ЗДЕСЬ .

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Владимир Путин