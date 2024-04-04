Владимир Путин пообещал приехать в Херсонес

Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в открытии новых молодёжных центров в различных регионах страны.

Сегодня в России работают три круглогодичных образовательных центра: Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье, Центр знаний «Машук» в Пятигорске и Академия «Меганом» в Судаке. В течение 2024 года такие центры должны появиться ещё в 12 регионах страны, при этом каждый со своей специализацией: от науки и экологии до спорта и проблем сельской молодёжи.

Прямое включение из Севастополя проходило на площадке историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Он строится по поручению Главы государства, в парке будет Музей Христианства, музей Крыма и Новороссии, музей Античности и Византии, научно-образовательные и молодежные центры. В прошлом году на открытие Детской школы искусств и центра Корсунь» (филиала «Артека») Владимир Путин приезжал лично.

Сегодня на ВКС с Президентом говорили о том, что в этом году в нашей «Корсуни» будет работать круглогодичный молодежный историко-культурный центр «Истоки». Он открылся в прошлом году в Печорах, в Псковской области, теперь появится и у нас. И «Херсонес Таврический» — поистине лучшее место, ведь «Истоки» — это про самоидентификацию себя как наследников великой культуры, — прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Центр «Истоки» заработает уже этим летом. Ожидается, что в Херсонес приедет до 3 тысяч молодых людей, а также родителей с детьми, которые хотят познакомиться с нашим культурным наследием, провести время на святой земле. Также в планах — образовательные заезды для активных молодых педагогов, историков и археологов.

Мало того, Президент России Владимир Путин собирается вновь побывать в Херсонесе Таврическом. Он назвал Херсонес сакральным и очень важным местом для России, истоком нашей духовности.

Говорить о важности этого места не приходится – это один из важнейших истоков нашей духовности. Князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории и это, собственно говоря, легло в основу строительства единого централизованного российского государства… Здесь переплетается все – и духовные начала, и государственные начала, исторические культурные наши традиции… Надеюсь побывать там еще не один раз, – сказал Владимир Путин во время церемонии открытия молодежных центров.