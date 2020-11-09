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Владимир Путин поручил обеспечить бесплатными лекарствами больных коронавирусом
Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин поручил обеспечить бесплатными лекарствами больных коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:29 09.11.2020

Президент РФ Владимир Путин дал указание Правительству до10 ноября выделить дополнительно средства из федерального бюджета регионам на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты должны быть предоставлены людям бесплатно.

Также выделенные деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты, увеличение объемов тестирования, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медиков, укрепление материально-технической базы медицинских организаций и другие мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу совместно с главами регионов принять меры для обеспечения больных коронавирусом, получающих медицинскую помощь амбулаторно, бесплатными лекарствами. Доклад на эту тему нужно представить Главе государства до 20 ноября.

По материалам пресс-службы Кремля.

Владимир Путин поручил обеспечить бесплатными лекарствами больных коронавирусом

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