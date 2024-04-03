Владимир Путин поручил правительству до 1 июня продлить программу семейной ипотеки

Президент РФ поручил правительству продлить до 2030 года срок действия государственной программы семейной ипотеки, предусмотрев сохранение ставки на уровне не более 6%. Перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию опубликован на сайте президента.

Глава государства также поручил установить в рамках семейной ипотеки особые условия получения кредита в регионах с низким уровнем жилищного строительства, а также в малых городах. Срок реализации поручения — 1 июня 2024 года, — сообщает Интерфакс-Недвижимость.

По оценке Минфина, дополнительные расходы федерального бюджета на программу семейной ипотеки, связанные с ее продлением и с ростом ключевой ставки, в этом году составят примерно 260 млрд рублей. Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года — 1,5 трлн рублей. Окончательные цифры будут зависеть от траектории ключевой ставки.