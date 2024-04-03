Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Владимир Путин поручил правительству до 1 июня продлить программу семейной ипотеки
актуально в республике
Владимир Путин поручил правительству до 1 июня продлить программу семейной ипотеки
иллюстрация: eao-dom.ru

Владимир Путин поручил правительству до 1 июня продлить программу семейной ипотеки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:05 03.04.2024

Президент РФ поручил правительству продлить до 2030 года срок действия государственной программы семейной ипотеки, предусмотрев сохранение ставки на уровне не более 6%. Перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию опубликован на сайте президента.

Глава государства также поручил установить в рамках семейной ипотеки особые условия получения кредита в регионах с низким уровнем жилищного строительства, а также в малых городах. Срок реализации поручения — 1 июня 2024 года, — сообщает  Интерфакс-Недвижимость.

По оценке Минфина, дополнительные расходы федерального бюджета на программу семейной ипотеки, связанные с ее продлением и с ростом ключевой ставки, в этом году составят примерно 260 млрд рублей. Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года — 1,5 трлн рублей. Окончательные цифры будут зависеть от траектории ключевой ставки.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.