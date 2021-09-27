Владимир Путин поручил продумать совершенствование системы оплаты труда учителей

Президент РФ Владимир Путин поручил подумать над совершенствованием системы оплаты труда педагогов с учетом введения национальной системы учительского роста. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на
Обеспечить разработку и представление предложений по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения национальной системы учительского роста, — говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа.
Поручение адресовано Минпросвещения РФ и региональным властям.
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