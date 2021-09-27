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Владимир Путин поручил продумать совершенствование системы оплаты труда учителей
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил продумать совершенствование системы оплаты труда учителей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 27.09.2021

Президент РФ Владимир Путин поручил подумать над совершенствованием системы оплаты труда педагогов с учетом введения национальной системы учительского роста. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Обеспечить разработку и представление предложений по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения национальной системы учительского роста, — говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа.

Поручение адресовано Минпросвещения РФ и региональным властям.

Владимир Путин поручил продумать совершенствование системы оплаты труда учителей

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