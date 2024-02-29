Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на капремонты школ и детсадов

Президент РФ Владимир Путин сегодня обратился с посланием Федеральному собранию России. По большому счету, это ежегодное публичное обращение к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Но важно и то, что это ключевой документ тактического и стратегического развития страны. В нем определяются цели, задачи, источники финансирования, задаются приоритеты развития экономики, регионов, обеспечения национальной безопасности страны. Само время продиктовало постоянные отсылки в словах Главы государства к теме СВО. По его словам, будущее России во многом зависит от мужества и решимости бойцов на фронте. Как и исполнение масштабных проектов внутри государства.

Таких проектов немало. Крым внимательно случал послание Президента и сделал выводы.

Школы.

Что касается школ, то здесь капитального ремонта требуют около 18,5 тысяч зданий. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему. А в дальнейшем будем проводить ремонт школ уже в плановом режиме, – подчеркнул Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию Российской Федерации.

Он также отметил необходимость решения проблемы со второй сменой в школах и переполнением классов. В Крыму этот вопрос находится на контроле Главы Республики Сергея Аксёнова.

При поддержке Президента до 2027 года запланировано строительство 13 школ. Еще 7 учреждений попали в федеральную целевую программу, которая продлена до 2030 года. Это позволит ликвидировать вторую смену в Симферополе, Ялте, Феодосии, Джанкое, Евпатории, Керчи, Саках, Судаке и Бахчисарайском районе. Это одна из важных задач органов власти, для ее решения будут приложены все усилия, – подчеркнул Сергей Аксёнов.

По словам Главы Крыма, чтобы полностью закрыть проблемный вопрос со второй сменой, будут изысканы возможности построить еще по одной школе в Сакском районе, Джанкое, Бахчисарае, Феодосии, Ялте, Керчи.