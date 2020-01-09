Владимир Путин посетил Черноморское военно-морское училище имени Нахимова

Президент РФ Владимир Путин посетил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С.Нахимова. Как сообщает пресс-служба Кремля, Верховный Главнокомандующий осмотрел экспозицию, посвященную перспективам развития Военно-Морского Флота. На выставке представлены экспонаты, отображающие настоящее состояние и перспективы развития авианесущих кораблей российского флота.

В сопровождении Министра обороны Сергея Шойгу, вице-премьера Юрия Борисова и начальника училища Александра Гринкевича Президент ознакомился с моделями кораблей, вооружения и иного технического оснащения. Владимиру Путину рассказали о планах по развитию судов контроля арктической зоны, корветов морской и океанской зон, кораблей ближней морской зоны и противоминной обороны.

Кроме того, Главе государства показали проект программно-аппаратного комплекса логистического обеспечения судов для поддержания заданного уровня технической готовности и проинформировали о беспилотных и пилотируемых летательных аппаратах на гибридной энергетической установке с возможностью вертикального взлёта и посадки на палубу корабля.

Фото: kremlin.ru.