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Владимир Путин посетил Черноморское военно-морское училище имени Нахимова
Фото: nvmu.info

Владимир Путин посетил Черноморское военно-морское училище имени Нахимова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 17:53 09.01.2020

Президент РФ Владимир Путин посетил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С.Нахимова. Как сообщает пресс-служба Кремля, Верховный Главнокомандующий осмотрел экспозицию, посвященную перспективам развития Военно-Морского Флота. На выставке представлены экспонаты, отображающие настоящее состояние и перспективы развития авианесущих кораблей российского флота.

Владимир Путин посетил Черноморское военно-морское училище имени Нахимова

В сопровождении Министра обороны Сергея Шойгу, вице-премьера Юрия Борисова и начальника училища Александра Гринкевича Президент ознакомился с моделями кораблей, вооружения и иного технического оснащения. Владимиру Путину рассказали о планах по развитию судов контроля арктической зоны, корветов морской и океанской зон, кораблей ближней морской зоны и противоминной обороны.

Владимир Путин посетил Черноморское военно-морское училище имени Нахимова

Кроме того, Главе государства показали проект программно-аппаратного комплекса логистического обеспечения судов для поддержания заданного уровня технической готовности и проинформировали о беспилотных и пилотируемых летательных аппаратах на гибридной энергетической установке с возможностью вертикального взлёта и посадки на палубу корабля.

Владимир Путин посетил Черноморское военно-морское училище имени Нахимова

Фото: kremlin.ru.

 

Владимир Путин посетил Черноморское военно-морское училище имени Нахимова

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