Владимир Путин посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Президент осмотрел галерею «Достижения России» — футуристичный 166-метровый тоннель, в котором размещена информация об основных достижениях России в разных сферах, побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Восемь залов посвящены достижениям России, выдающимся людям и современным технологиям, которые меняют страну.

В стенах павильона создано уникальное интерактивное пространство, благодаря нейросети «Сбера» «Кандинский» каждый посетитель может создать визуальную проекцию своей мечты. Экскурсию для Президента провели ребята – участники «Движения первых».

Владимир Путин осмотрел интерактивные голографические экспонаты, посвященные выдающимся деятелям науки и культуры — химику Д. И. Менделееву, конструктору С. П. Королеву, писателю А. С. Пушкину, композитору П. И. Чайковскому.

Президент также ознакомился с экспозицией Министерства промышленности и торговли «Сделано нами».

В 10 тематических залах собраны сотни инсталляций, рассказывающие о вызовах, с которыми сталкивались российские предприятия и изобретатели, о современных достижениях промышленности в регионах.

Кроме того, Владимир Путин осмотрел выставочный павильон «Атом». Масштабная экспозиция комплекса посвящена истории отечественной ядерной физики и атомного оружия, технологиям использования ядерной энергии в мирных и оборонных целях.

Глава государства также встретился с волонтерами и наградил победителя номинации «Волонтёр года — 2023.

Выставка-форум «Россия» открылась на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и продлится 161 день – до 12 апреля 2024 года: от Дня народного единства до Дня космонавтики. Впервые в новейшей истории России все достижения страны наглядно и доступно представлены на одной площадке. Выставка-форум включает 131 экспозицию, в числе которых стенды всех 89 регионов России, органов исполнительной власти, госкорпораций, крупнейших компаний и общественных объединений.

Крым демонстрирует свои достижения в павильоне №75.

Фото: пресс-служба Кремля.