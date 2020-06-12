Владимир Путин поздравил россиян с праздником – Днем России

Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.

Для каждого из нас Родина – это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству. Светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы, — отметил Президент.

Глава государства напомнил: у всех нас — общий исторический код, нравственные устои.

Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны – и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан, — подчеркнул Владимир Путин.

День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, утверждавшую равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев.