Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Поздравление Президента РФ Владимира Путина по случаю Дня защитника Отечества.

Уважаемые товарищи! Друзья!

Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых Сил, всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества!

Этот праздник – один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе – с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает её интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России.

Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов.

Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь её, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями.

В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм, достаём их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков, говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира.

Солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. На переднем крае сегодня – участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы – наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги. Знаем, что вам трудно, и будем делать всё возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству.

Уважаемые товарищи!

В современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота – это гарантия безопасности России, её свободного, суверенного развития.

С учётом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооружённые Силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию.

Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95 процентов, а морской составляющей «ядерной триады» – почти 100 процентов.

Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет «Циркон». Завершаются испытания других ударных комплексов. В декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки. Буквально на днях в Казани в Вооружённые Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М.

В силах общего назначения будем также стремиться к самым высоким показателям оснащённости современным оружием и техникой.

Такая работа, повторю, идёт системно и последовательно. За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки.

На очереди – разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере.

Среди первоочередных задач – повышение боевой выучки, мастерства, слаженности действий наших частей и соединений, подготовка командиров всех уровней. Прочная опора здесь – сержанты, офицеры, которые проявили себя в бою, героически сражались на суше, в воздухе и на море. Настоящие командиры, смелые и решительные, они ведут за собой солдат. За ними будущее нашей армии и флота.

Дорогие друзья!

Страна, все граждане России верят в силу и надёжность своих защитников и знают, что вы всегда на посту, всегда на страже интересов и безопасности Отчизны.

Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины. И конечно, самые тёплые поздравления вашим семьям, вашим близким, тем, кто вас любит и ждёт, кто является для вас надёжной опорой в жизни и на службе.

С праздником вас!