Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная. <…> Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо, — сказал он.
Он также подчеркнул, что участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину. И вся страна, отметил он, верит в бойцов и в победу.
Кроме того, Путин пожелал россиянам счастья, здоровья, взаимопонимания и вдохновляющей любви.
Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и вовсю, — отметил глава государства.
Обращение продлилось несколько минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой у них составляет девять часов.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия