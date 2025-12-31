Прямо сейчас:
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
фото: © РИА Новости . Михаил Климентьев

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:28 31.12.2025

Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, подчеркнув, что Россия будет добиваться поставленных целей и идти только вперед.

Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная. <…> Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо, — сказал он.

Он также подчеркнул, что участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину. И вся страна, отметил он, верит в бойцов и в победу.

Кроме того, Путин пожелал россиянам счастья, здоровья, взаимопонимания и вдохновляющей любви.

Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и вовсю, — отметил глава государства.

Обращение продлилось несколько минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой у них составляет девять часов.

источник: РИА Новости Крым

