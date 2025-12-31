Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная. <…> Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо, — сказал он.

Он также подчеркнул, что участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину. И вся страна, отметил он, верит в бойцов и в победу.

Кроме того, Путин пожелал россиянам счастья, здоровья, взаимопонимания и вдохновляющей любви.