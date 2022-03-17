Владимир Путин пригласил крымчан присоединиться к форуму «Сильные идеи для нового времени»

В среду, 16 марта, на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России Владимир Путин пригласил региональные команды подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ). По словам главы государства, этот проект даёт каждому гражданину возможность представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие города, региона и страны в целом.

Наша экономика, государственный бюджет, частные бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот, на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», — рассказал Владимир Путин.

Отбор идей проходит на крауд-платформе ideas.roscongress.org , куда каждый желающий сможет подать свою идею, получить ее экспертную оценку и оценку пользователей.

В прошлом году крымчане активно участвовали в этом форуме, подавали заявки, мы информировали людей о такой возможности, проводили мероприятия, — рассказала общественный представитель АСИ в Крыму Екатерина Савичева. — Идеи крымчан реализовываются. Так, было предложение от 15-летней девочки сделать доступную уличную библиотеку. Мы реализовали этот проект в Симферополе в парке Тренева. Также мы несколько лет поддерживаем проект «Я выбираю сам». Он вовлекает подростков и социально незащищенные категории граждан в предпринимательскую деятельность. Эту практику мы подаем для тиражирования на всю Россию.

Ожидается, что летом подведут итоги и представят 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Поступило 15 тыс. идей. Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты – 828 идей – заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

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