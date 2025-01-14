Владимир Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

Президент РФ Владимир Путин 14 января проведет совещание по развитию Республики Крым и Севастополя. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Среди прочего сегодня президент планирует в середине дня провести совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

По его словам, это «особые для РФ регионы», и на совещании будут обсуждаться итоги выполнения программы развития этих субъектов Федерации, «проблемные места и перспективные задачи на будущее.

По словам представителя Кремля, будет вступительное слово президента, затем доклады руководителей Крыма и Севастополя, а также выступление вице-премьера Марата Хуснуллина и обмен мнениями.

Также в течение дня у президента будет серия закрытых внутренних встреч и совещаний.

Программа развития Крыма и Севастополя

В России с 2019 реализуется государственная программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя с общим объемом финансирования свыше 1,6 трлн рублей. Она будет действовать до 2027 года, однако в 2022-м Путин поручил правительству РФ проработать вопрос о продлении срока реализации программы на перспективу до 2030 года.

На профильном совещании в марте 2023 года президент называл указанную госпрограмму «основным, ключевым инструментом социально-экономического развития, эффективного планирования и вложения значительных государственных средств». Он также подчеркивал, что постепенно будут реализованы все планы по повышению качества жизни людей, наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала регионов, поддержке бизнеса и реализации проектов в различных социально-экономических сферах.

источник: ТАСС