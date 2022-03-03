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Владимир Путин рассказал о выплатах семьям погибших и раненым в ходе спецоперации на Украине
Скриншот: МО РФ

Владимир Путин рассказал о выплатах семьям погибших и раненым в ходе спецоперации на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:13 03.03.2022

В ходе заседания Совбеза России Президент Владимир Путин пообещал, что семьи военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, и раненые военнослужащие получат компенсации.

Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные законом страховое обеспечение и единовременное пособие — это 7 421 000 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семей погибших, — заявил российский лидер.

Он уверен: долг государства — поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества и наш народ, народ России.

Считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих, сотрудников других силовых ведомств, участвующих в спецоперации, в размере 5 млн рублей, — отметил Глава государства.

Кроме того, выплаты будут положены военнослужащим и сотрудникам силовых структур, получившим ранения.

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Раненные в ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие также получат все положенные выплаты за ранения, травмы или контузии. Если военный, проходящий службу по контракту, после травмы будет признан негодным к дальнейшей службе, то он получит единовременное пособие – 2 млн 968 тыс. рублей.

Все эти меры уже предусмотрены законом. Вместе с тем также считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, сотрудникам других силовых ведомств, участвующих в спецоперации на Украине, и получившим ранения, в размере 3 млн. рублей, — сказал Путин.

 


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