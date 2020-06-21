Владимир Путин: Россия «не приобретала Крым», решение было принято на референдуме

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «не приобретала Крым», войти в состав страны было демократическим выбором населения полуострова. Об этом глава государства сказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» .

Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией, — сказал он.

Путин подчеркнул, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям«, что «это высшая степень проявления демократии«.

А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением, — добавил российский лидер.

Глава государства сделал особый акцент на том, что у России нет разногласий с народом Украины. Трения возникли с властной верхушкой страны.

Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине, — сказал Путин. — Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им.