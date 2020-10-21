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Владимир Путин сегодня будет разбираться в проблеме водоснабжения Крыма
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сегодня будет разбираться в проблеме водоснабжения Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:42 21.10.2020

Президент РФ Владимир Путин сегодня, во второй половине дня обсудит с Вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным проблему водоснабжения Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков. По его словам, совещание «очень важное», так как на полуострове «сложилась критическая ситуация» с водой.

Причины хорошо известны, но меры принимаются. Было соответствующее поручение Президента, правительством утвержден комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма, — сказал Песков.

Он не стал раскрывать подробностей запланированной встречи, сказав лишь одно: проблема будет решена и… «без участия Украины».

Россия — это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, — резюмировал Песков.

Владимир Путин сегодня будет разбираться в проблеме водоснабжения Крыма

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