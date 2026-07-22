Владимир Путин: «Трудности на топливном рынке носят временный характер»

Состояние отечественной экономики, ее ключевых отраслей устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. Трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику, — сказал глава государства.

Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

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