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Владимир Путин: "Трудности на топливном рынке носят временный характер"

Владимир Путин: «Трудности на топливном рынке носят временный характер»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:39 22.07.2026

Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Состояние отечественной экономики, ее ключевых отраслей устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. Трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику, — сказал глава государства.

источник: РИА Новости Крым 

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