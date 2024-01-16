Владимир Путин учредил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

Во вторник, 16 января, сообщает «Российская газета«, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России учреждается почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ».
В документе сказано, что это звание будут присваивать должностным лицам местного самоуправления, которые отличились в развитии своей профессиональной отрасли и добились успехов в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований, а также достигли значимых результатов профессиональной деятельности.
Стать «заслуженным работником» смогут соискатели, которые проработали в сфере местного самоуправления не менее 20 лет и были отмечены отраслевыми наградами.
источник: «Российская газета»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия