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Владимир Путин учредил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

Владимир Путин учредил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:39 16.01.2024

Во вторник, 16 января, сообщает «Российская газета«, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России учреждается почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ».

В документе сказано, что это звание будут присваивать должностным лицам местного самоуправления, которые отличились в развитии своей профессиональной отрасли и добились успехов в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований, а также достигли значимых результатов профессиональной деятельности.

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Стать «заслуженным работником» смогут соискатели, которые проработали в сфере местного самоуправления не менее 20 лет и были отмечены отраслевыми наградами.

источник: «Российская газета»

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