Владимир Путин учредил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

Во вторник, 16 января, сообщает «Российская газета«, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России учреждается почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ».

В документе сказано, что это звание будут присваивать должностным лицам местного самоуправления, которые отличились в развитии своей профессиональной отрасли и добились успехов в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований, а также достигли значимых результатов профессиональной деятельности.

Стать «заслуженным работником» смогут соискатели, которые проработали в сфере местного самоуправления не менее 20 лет и были отмечены отраслевыми наградами.

источник: «Российская газета»