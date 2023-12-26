Владимир Путин в курсе подробностей ночной атаки на Феодосию

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину об украинской атаке на Феодосию и повреждении БДК «Новочеркасск». Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.
Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», — сказал он.
По последним данным, после удара один человек погиб, четверо пострадали. Шесть зданий получили повреждения.
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С тегами: Владимир Путин