Владимир Путин в курсе подробностей ночной атаки на Феодосию

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину об украинской атаке на Феодосию и повреждении БДК «Новочеркасск». Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», — сказал он.

По последним данным, после удара один человек погиб, четверо пострадали. Шесть зданий получили повреждения.