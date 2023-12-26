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Владимир Путин в курсе подробностей ночной атаки на Феодосию
Архивное фото пресс-службы Кремля

Владимир Путин в курсе подробностей ночной атаки на Феодосию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:03 26.12.2023

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину об украинской атаке на Феодосию и повреждении БДК «Новочеркасск». Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», — сказал он.

По последним данным, после удара один человек погиб, четверо пострадали. Шесть зданий получили повреждения.

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