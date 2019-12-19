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Российские банки снижают ставки по ипотеке
иллюстрация: открытые источники

Владимир Путин заявил: маткапитал на ипотеку будут перечислять в два раза быстрее

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:18 19.12.2019

Порядок перечисления средств маткапитала на улучшение жилищных условий, отмечает «Российская газета», будет упрощен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей, — заявил Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об использовании маткапитала при оформлении льготной ипотеки под 2 процента на Дальнем Востоке. — Нужно ситуацию менять, уменьшать количество дней, которые требуются, чтобы внести средства маткапитала в качестве первичного вклада в ипотеку или в погашение ипотеки. Сейчас такие решения принимают: количество дней будет сокращено почти в два раза.

Вместе с тем, считает глава Российской Федерации, необходимы и другие меры для совершенствования механизма использования маткапитала. По мнению Владимира Путина, нужно расширять применение электронного документооборота, чтобы клиент только подал заявку на использование маткапитала, а банк, Пенсионный фонд и застройщик самостоятельно, без его участия, разобрались, сколько средств и в какие сроки может быть перечислено.

Тогда это вообще можно делать за один день, — подчеркнул президент. — И это можно сделать и нужно сделать.

Источник: «Российская газета»

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Владимир Путин заявил: маткапитал на ипотеку будут перечислять в два раза быстрее

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