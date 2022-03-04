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Владимир Путин заверил в отсутствии у России недобрых намерений в отношении соседей
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заверил в отсутствии у России недобрых намерений в отношении соседей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:33 04.03.2022

Россия не имеет никаких недобрых намерений в отношении своих соседей, заверил 4 марта в ходе церемонии поднятия Государственного флага на пароме «Маршал Рокоссовский» Президент РФ Владимир Путин.

Хочу подчеркнуть еще раз: у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить каких-то ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения, — заявил Путин. — Все наши действия, если они возникают, возникают всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации.

По его словам, «все должны задуматься, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения».

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Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит свое развитие, как бы ни было тяжело. По его словам, несмотря на все трудности, в стране будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура.


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