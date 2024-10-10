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Владимир Якушев предлагает сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК

Владимир Якушев предлагает сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:23 10.10.2024

В Республике Крым успешно реализуется госпрограмма поддержки агропромышленного комплекса. Она действует по многим направлениям и ориентирована на развитие растениеводства и животноводства, поддержку малых форм хозяйствования, устойчивое развитие сельских территорий. Кроме того, в нашей Республике, реализуется механизм льготного кредитования предприятий сектора АПК.

Все меры поддержки, которые касаются малых форм хозяйствования, нужно максимально сохранить. С 2012 года действует субсидия на погектарную поддержку экономических субъектов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Минсельхозом подготовлено постановление о поддержке средних и малых предприятий Сибирского и Дальневосточных федеральных округов. Предлагаю вернуться к этому вопросу, изыскать возможности и поддержать представителей других федеральных округов. Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью, — подчеркнул первый вице-спикер Совета Федераций, врио секретаря генсовета Единой России Владимир Якушев.

Ежегодно в Крым направляется около 3 млрд рублей на поддержку отрасли сельского хозяйства.

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