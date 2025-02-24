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Владимир Зеленский готов покинуть пост президента Украины, но выдвигает условия
фото: © Telegram Владимир Зеленский

Владимир Зеленский готов покинуть пост президента Украины, но выдвигает условия

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:48 24.02.2025

Глава киевского режима Владимир Зеленский покинет свой пост, если это нужно для мира на Украине или «в обмен на НАТО», заявил он в ходе пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2025», который прошёл в воскресенье в Киеве.

Если (нужен – ред.) мир для Украины, если вам очень нужно, чтоб я оставил пост, то я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет, и не собираюсь быть у власти десятилетиями, – цитирует Зеленского РИА Новости Крым.

Он также заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности Украине, которые, по его словам, должны стать неотъемлемой частью соглашения по урегулированию. И добавил, что Киев готов, в частности, «говорить по минералам» и обсуждать освоение украинских недр Западом в обмен на усиление ВСУ и стопроцентную защиту неба над Украиной.

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Глава киевского режима Зеленский хочет завершить конфликт до конца года, заявил ранее в воскресенье глава МИД Украины Андрей Сибига.

источник: РИА Новости Крым 

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