Если (нужен – ред.) мир для Украины, если вам очень нужно, чтоб я оставил пост, то я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет, и не собираюсь быть у власти десятилетиями, – цитирует Зеленского РИА Новости Крым.

Он также заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности Украине, которые, по его словам, должны стать неотъемлемой частью соглашения по урегулированию. И добавил, что Киев готов, в частности, «говорить по минералам» и обсуждать освоение украинских недр Западом в обмен на усиление ВСУ и стопроцентную защиту неба над Украиной.

Глава киевского режима Зеленский хочет завершить конфликт до конца года, заявил ранее в воскресенье глава МИД Украины Андрей Сибига.

источник: РИА Новости Крым