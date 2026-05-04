Владимир Зеленский грозит ударить дронами по параду Победы в Москве 9 мая

Украинские дроны могут также прилететь на этом параде, — сказал Зеленский во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване.

28 апреля стало известно, что колонна военной техники не будет участвовать в параде в Москве в День Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это мерами безопасности.

29 апреля во время телефонного разговора лидеров РФ и США президент России Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, и тот инициативу поддержал.

30 апреля сообщалось, что Владимир Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на 9 мая.

