Владимир Зеленский грозит ударить дронами по параду Победы в Москве 9 мая

Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает атаковать дронами парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Зеленского.
Украинские дроны могут также прилететь на этом параде, — сказал Зеленский во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване.
28 апреля стало известно, что колонна военной техники не будет участвовать в параде в Москве в День Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это мерами безопасности.
29 апреля во время телефонного разговора лидеров РФ и США президент России Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, и тот инициативу поддержал.
30 апреля сообщалось, что Владимир Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на 9 мая.
