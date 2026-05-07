Мы не единожды становились свидетелями того, как Банковая беззастенчиво и многократно нарушает объявленные ею же перемирия. Давайте приведем примеры, чтобы то, о чем говорим, было подкреплено фактами. Вот, например, 6 мая. В первые же минуты после полуночи жертвами их массированного удара в крымском городе Джанкой стали мирные жители, – сказала дипломат на брифинге в четверг.

Всего, под данным Минобороны РФ, в ночь на 6 мая над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московским регионом и акваторией Черного моря средствами ПВО были уничтожены 53 украинских беспилотника, добавила Захарова.

У нас не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами, – отметила официальный представитель МИД РФ.

Как отметила Захарова, объявление Зеленским «перемирия» было продиктовано не только попыткой медийно перебить тему объявленного Россией режима тишины по случаю Дня Победы на период с 8 по 9 мая, но и реально тяжелым положением ВСУ на фронте.

Киевскому режиму крайне нужна передышка для их перегруппировки и подготовки к продолжению боевых действий и террористических актов, — подытожила дипломат.

В ночь на 6 мая ВСУ нанесли удар беспилотниками по Джанкой на севере Крыма. В результате погибли пять человек. Он заверил, что власти региона окажут семьям всю необходимую помощь и поддержку.

