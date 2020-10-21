Владимиру Путину доложили о решении проблемы водоснабжения Крыма

Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн провёл рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным, в ходе которой обсуждались вопросы водоснабжения Крыма и Севастополя.

В первую очередь, речь зашла об утвержденном на этой неделе комплексного плана мероприятий. Он рассчитан на реализацию 14 мероприятий с 2020 по 2024 год с общим объёмом необходимого финансирования 48 миллиардов, в том числе 45,9 миллиарда за счёт средств федерального бюджета, остальные средства – за счёт средств региона.

В этот план входят и разработка новых месторождений подземных вод – к счастью, там есть запасы воды, – и строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения. Также мы рассматриваем опреснение воды и рассматриваем, конечно же, приведение в порядок и капитальный ремонт существующих объектов инфраструктуры. Там тоже достаточно изношенная инфраструктура и большие потери. Хочу отметить, что план разрабатывался в том числе с учётом прогнозов Росгидромета. К сожалению, по прогнозу, в четвёртом квартале 2020 года у нас остаётся сложная ситуация, вызванная маловодьем, и ситуация, видимо, с недостатком воды сохранится. Водность рек будет варьироваться в основном от 10 до 60 процентов от норм. Такой ситуации не было в последние несколько десятков лет, — рассказал Марат Хуснуллин.

По его словам, план разделен на первоочередные, среднесрочные и долгосрочные мероприятия. В настоящее время 8 из 14 мероприятий плана уже реализуются.

Для реализации первоочередных мероприятий по Вашему поручению Правительством выделены первоочередные деньги – 5,83 миллиарда рублей из Резервного фонда, в том числе 4,95 миллиарда рублей – на строительство водозабора на реке Бельбек и водовода, сопутствующей инженерной инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера для Севастополя. Лимиты доведены до Минобороны. Минобороны развернуло работы по этим объектам, работают уже 144 человека и 45 единиц техники. Планируем, что в ближайшие две недели ещё порядка 200 человек будут мобилизованы и дополнительно будет мобилизована техника. Работаем пока по графику, — отметил вице-премьер.

Кроме того, 880 миллионов рублей выделено Крыму и Севастополю для реализации мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения. Ведутся проектирование и подготовительные работы.

Также мы Росгеологии поручили, они уже зашли и реально ведут непосредственно на месте разведку водозаборов для увеличения использования подземных вод на существующих водозаборах. До конца года до десяти буровых установок зайдёт и будет работать; сейчас уже шесть работает. Будет пробурено 30 скважин… Также мы опережающими темпами начали строительство Бештерек‑Зуйского водозабора и водовода до Симферополя. Эти мероприятия позволят избежать ограничений использования воды в Симферополе в целом и в Севастополе. В среднесрочной перспективе предлагается продолжить мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения как Крыма, так и Севастополя. Также мы проводим геологические изучения недр в целях выявления новых месторождений подземных вод уже на перспективу и занимаемся осуществлением переброски части стока реки Салгир в Межгорный гидроузел. Также планируем запустить систему очистки сточных вод для повторного использования в технических целях на существующих и строящихся очистных сооружениях, — рассказал Марат Хуснуллин.

В план включено и строительство водоводов от Чернореченского водохранилища для водоснабжения Севастополя и строительство двух сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса – мощностью по 20 тысяч кубометров в сутки каждая. Однако по опреснительным станциям – решение не окончательное. Впереди анализ эффективности, с учётом экономического и социального эффекта, расчеты предельных тарифов.

В целом реализация плана позволит обеспечить дополнительную подачу воды в Крым и Севастополь в объёме более 300 тысяч кубометров в сутки, из них для Крыма – не менее 209 тысяч кубометров в сутки, а для Севастополя – не менее 100 тысяч кубических метров в сутки. Этих объёмов будет достаточно для обеспечения жителей надёжным водоснабжением, а также комплексного экономического развития полуострова, — подчеркнул Хуснуллин.

В свою очередь, Глава государства акцентировал внимание на вопросе экологии. Реализация этих проектов не должна нанести ущерб экологии, домохозяйствам, не должна «ударить» по крымчанам. Владимир Путин дал поручение Марату Хуснуллину лично выехать в Крым, проконтролировать начало работ, встретиться с людьми.

Стенограмма беседы — ЗДЕСЬ .