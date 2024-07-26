Владимиру Путину предложили кандидатов на посты глав Республики Крым, Ингушетии и КБР

Генеральный совет партии «Единая Россия» предложил главе государства Владимиру Путину кандидатуры Сергея Аксенова, Махмуд-Али Калиматова и Казбека Кокова на посты, соответственно, глав Республики Крым, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил врио секретаря генсовета единороссов Владимир Якушев.

Глав республик Крым и Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики выберут депутаты региональных парламентов. Голосование по вопросу избрания главы Ингушетии пройдет 8 сентября, по вопросу избрания глав Крыма и Кабардино-Балкарии — не позднее 23 октября.

Каждая из парламентских партий может направить президенту до трех кандидатур. Коллеги входят в высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов, — сообщил Якушев, комментарий которого приводит пресс-служба партии.

Как отметили в ЕР, после сбора всех предложений от политических партий Путин внесет по три кандидатуры в соответствующие законодательные органы.

Непрямые выборы высшего должностного лица в этом году также пройдут в Югре, Якушев напомнил, что ранее «Единая Россия» внесла предложения губернатору Тюменской области Александру Моору по кандидатурам на должность главы Югры. Партия поддержала кандидатуры врио главы региона Руслана Кухарука, секретаря реготделения партии, председателя думы Югры Бориса Хохрякова и сенатора Александра Новьюхова. До 29 июля Моор представит президенту пять кандидатур от всех политических партий. До 18 августа Путин направит предложения по трем из них в думу автономного округа для последующего голосования 8 сентября.

источник: ТАСС