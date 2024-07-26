Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Владимиру Путину предложили кандидатов на посты глав Республики Крым, Ингушетии и КБР
актуально в республике
Владимиру Путину предложили кандидатов на посты глав Республики , Ингушетии и КБР
фото: © Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

Владимиру Путину предложили кандидатов на посты глав Республики Крым, Ингушетии и КБР

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 26.07.2024

Генеральный совет партии «Единая Россия» предложил главе государства Владимиру Путину кандидатуры Сергея Аксенова, Махмуд-Али Калиматова и Казбека Кокова на посты, соответственно, глав Республики Крым, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил врио секретаря генсовета единороссов Владимир Якушев.

Глав республик Крым и Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики выберут депутаты региональных парламентов. Голосование по вопросу избрания главы Ингушетии пройдет 8 сентября, по вопросу избрания глав Крыма и Кабардино-Балкарии — не позднее 23 октября.

Каждая из парламентских партий может направить президенту до трех кандидатур. Коллеги входят в высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов, — сообщил Якушев, комментарий которого приводит пресс-служба партии.

Как отметили в ЕР, после сбора всех предложений от политических партий Путин внесет по три кандидатуры в соответствующие законодательные органы.

Непрямые выборы высшего должностного лица в этом году также пройдут в Югре, Якушев напомнил, что ранее «Единая Россия» внесла предложения губернатору Тюменской области Александру Моору по кандидатурам на должность главы Югры. Партия поддержала кандидатуры врио главы региона Руслана Кухарука, секретаря реготделения партии, председателя думы Югры Бориса Хохрякова и сенатора Александра Новьюхова. До 29 июля Моор представит президенту пять кандидатур от всех политических партий. До 18 августа Путин направит предложения по трем из них в думу автономного округа для последующего голосования 8 сентября.

Узнайте больше:  Ликбез: как крымчанам переквалифицироваться лучше всего

 источник: ТАСС

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: выборы в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
выборы в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.