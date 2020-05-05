Власти Алушты хотят перекрыть проезд к пляжам

Власти Алушты (таки приморского города) отмечают «нездоровый интерес» крымчан к морю. В выходные на пляжах города (в Профессорском уголке, на набережной), в приморских поселках (по направлению к Судаку) было замечено немало людей. Как перекрыть проезд? Власти города обратились за помощью к оперативному штабу Республики.

Штабом принято решение обратится к республиканскому штабу, и выделить дополнительные наряды ДПС с целью не допущения проезда на личном транспорте лиц, не проживающих на территории муниципального округа Алушта по трассе «Алушта — Судак – Феодосия», — написала на своей странице в Facebook глава администрации Алушты Галина Огнева.

Вы поняли все верно: в Алушту, Малореченское, Солнечногорское, другие приморские поселки региона – только по прописке (или иному доказательству проживания там). Любителей морского воздуха (и крымских тоже) не пропустят. Глава администрации непреклонна:

Курортный сезон для всех наступит только при четком и стабильном выполнении всех рекомендаций Роспотребнадзора и республиканского штаба.