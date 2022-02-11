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Власти Чечни построят детский оздоровительный лагерь недалеко от Алушты, близ поселка Солнечногорское
Фото: ВК

Власти Чечни построят детский оздоровительный лагерь недалеко от Алушты, близ поселка Солнечногорское

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:46 11.02.2022

В Чеченской республике функционируют 4 детских оздоровительных лагеря. А скоро добавится еще один – в Крыму. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ближайшее время у нас появится еще один комплекс: власти Крыма передали Чеченской Республике 3 гектара земли на окраине города-курорта Алушта… Строительство начнётся в марте текущего года. Всего в этом сезоне в рамках оздоровительной кампании будет охвачено около 25 000 детей, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной. Пять тысяч человек отдохнут на Черноморском побережье, — написал на своей странице в ВК Рамзан Кадыров.

Речь идет о территории и инфраструктуре детского оздоровительного центра «Крымпотребсоюза», расположенного на берегу Черного моря в 15-ти километрах от Алушты, вблизи поселка Солнечногорское. Когда-то он носил имя Павлика Морозова. На территории здравницы располагаются парк, оборудованный раздевалками и навесами галечный пляж, спортивные площадки, летний кинотеатр, библиотека, дискотека, автостоянка, а также одноэтажные деревянные корпуса. Правда все они пока в запустении.

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