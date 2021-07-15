Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Власти и медики Крыма не исключают введение обязательной вакцинации для туристов

crimeapress_news



«Верево Сити»
Власти и медики Крыма не исключают введение обязательной вакцинации для туристов
Фото: WiR_Pixs, pixabay.com

Власти и медики Крыма не исключают введение обязательной вакцинации для туристов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:24 15.07.2021

Специалисты допускают введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов, заселяющихся в гостиницы, отели и пансионаты в Крыму. Аналогия с Краснодарским краем, где аналогичные меры уже приняты, — очевидна.

Возможно, мы к этому тоже придем, — признал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия 24».

Он заметил, что сегодня туристы могут вакцинироваться на территории Республики как первым, так и вторым компонентом.

Единственная трудность: в Крым поступило небольшое количество «Ковивака» и «Эпиваккороны». Поэтому, когда люди приходят на второй этап по этим вакцинам, бывают накладки. По «Спутнику V» никаких проблем нет, — уточнил Лясковский.

В Краснодарском крае сегодня при размещении в гостиницы отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации/справка о прохождении первого этапа вакцинации.

Аналогичные правила могут ввести и в Крыму. Пока темпы вакцинации в регионе не впечатляют. Как сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 374 тысячи крымчан, что составляет около 19% населения Республики. Вторым компонентом привились 280 тысяч человек.

По материалам ТАСС.

Власти и медики Крыма не исключают введение обязательной вакцинации для туристов

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.