Власти и медики Крыма не исключают введение обязательной вакцинации для туристов

Специалисты допускают введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов, заселяющихся в гостиницы, отели и пансионаты в Крыму. Аналогия с Краснодарским краем, где аналогичные меры уже приняты, — очевидна.

Возможно, мы к этому тоже придем, — признал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия 24».

Он заметил, что сегодня туристы могут вакцинироваться на территории Республики как первым, так и вторым компонентом.

Единственная трудность: в Крым поступило небольшое количество «Ковивака» и «Эпиваккороны». Поэтому, когда люди приходят на второй этап по этим вакцинам, бывают накладки. По «Спутнику V» никаких проблем нет, — уточнил Лясковский.

В Краснодарском крае сегодня при размещении в гостиницы отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации/справка о прохождении первого этапа вакцинации.

Аналогичные правила могут ввести и в Крыму. Пока темпы вакцинации в регионе не впечатляют. Как сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 374 тысячи крымчан, что составляет около 19% населения Республики. Вторым компонентом привились 280 тысяч человек.

По материалам ТАСС.