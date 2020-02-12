Власти Ялты намерены разобраться с «кошмаром» под канатной дорогой «Ялта-горка»

Соответствующее поручение глава администрации Ялты Иван Имгрунт дал начальнику Департамента муниципального контроля Валентине Целентис.

Достаточно прокатиться по канатной дороге «Ялта-горка», чтобы увидеть кошмар, который творится за пределами набережной. Одно дело когда люди увеличивают жилое пространство для своей семьи и совсем другое – когда строят для сдачи летом отдыхающим, без учёта мнения соседей и общей архитектуры города, — цитирует чиновника Отдел информационной политики Администрации города Ялта.

В ялтинской администрации отмечают: предварительный осмотр территории под канатной дорогой и фиксация объектов, которые провела руководитель Департамента муниципального контроля Валентина Целентис, выявили огромное количество хаотично расположенных железных конструкций и бетонных строений, ржавые козырьки и навесы, обшарпанные стены и прогнившие крыши. Кроме того, повсеместно наблюдается, захламлённость и неухоженность территорий, отвалы покрышек, строительного и бытового мусора.

На следующем этапе, согласно поручению Ивана Имгрунта, начальник Департамента муниципального контроля, совместно с представителями Юридического департамента и Департамента архитектуры и градостроительства проверит законность всего, что расположено на этой территории, и за захламлённость будут выписаны штрафы.

До курортного сезона, мы должны убрать всё, что уродует архитектурный облик города, в особенности — в центре города, — заключил Иван Имгрунт.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта