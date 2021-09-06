Власти Ялты обещают подготовить город к отопительному сезону к 15 сентября

В ходе программы «Открытая власть» на телеканале «Крым 24» заместитель начальника ДЖКХ Ялты Дмитрий Гаврилец сообщил, что работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону ведётся в ускоренном темпе.

Ежедневно получаем акты готовности к отопительному сезону от управляющих компаний, МУП «Ялтинские тепловые сети», Ялтинского филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», от ФМБА. Процесс подготовки документов занимает определённое время, но к 15 сентября практически все акты будут подписаны, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта Дмитрия Гаврилец.

По словам специалиста, основные работы на теплосетях и в котельных уже выполнены. В случае резкого снижения температуры (если в течение трёх суток температура воздуха будет ниже восьми градусов тепла), в первую очередь по соответствующим заявкам, отопление будет включено на объектах социальной сферы – учреждениях образования, здравоохранения, культуры.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта