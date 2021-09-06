Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | ЖКХ Крыма | Власти Ялты обещают подготовить город к отопительному сезону к 15 сентября

crimeapress_news



«Верево Сити»
Власти Ялты обещают подготовить город к отопительному сезону к 15 сентября

Власти Ялты обещают подготовить город к отопительному сезону к 15 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 20:23 06.09.2021

В ходе программы «Открытая власть» на телеканале «Крым 24» заместитель начальника ДЖКХ Ялты Дмитрий Гаврилец сообщил, что работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону ведётся в ускоренном темпе.

Ежедневно получаем акты готовности к отопительному сезону от управляющих компаний, МУП «Ялтинские тепловые сети», Ялтинского филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», от ФМБА. Процесс подготовки документов занимает определённое время, но к 15 сентября практически все акты будут подписаны, — цитирует  Отдел информационной политики Администрации города Ялта Дмитрия Гаврилец. 

По словам специалиста, основные работы на теплосетях и в котельных уже выполнены. В случае резкого снижения температуры (если в течение трёх суток температура воздуха будет ниже восьми градусов тепла), в первую очередь по соответствующим заявкам, отопление будет включено на объектах социальной сферы – учреждениях образования, здравоохранения, культуры.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Власти Ялты обещают подготовить город к отопительному сезону к 15 сентября

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.