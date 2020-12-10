Власти Ялты: обновлённый стадион «Авангард» должен стать точкой притяжения для спортсменов России

Врио главы администрации Ялты Янина Павленко с министром спорта Крыма Ольгой Торубаровой осмотрели ход капитальной реконструкции на стадионе «Авангард». Работы на данном объекте выполнены на 65%, стройка ведется с опережением графика на 2 месяца.

На сегодняшний день на строительной площадке задействовано 158 рабочих и 10 единиц техники, работы ведутся в две смены. И хотя сроки реконструкции строго соблюдаются, контроль за этим важным для Ялты объектом администрацией Ялты и руководством Крым осуществляется регулярно, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

По мнению Янины Павленко, Стадион «Авангард» — это объект, который станет самой яркой спортивной жемчужиной Крыма.

Его реконструкция важна не только для ялтинцев — он будет собирать и притягивать спортсменов со всей России. Государство направило колоссальные средства на реконструкцию этого объекта, и крайне важно, чтобы каждый рубль был израсходован эффективно. Стадион должен стать нашей гордостью, а для этого здесь должно быть комфортно всем: и спортсменам, и зрителям, — отмечает чиновник.

В частности, необходимо изменить конструкцию нижних трибун – увеличить расстояние от ограждения до сидений, а для комфорта граждан, живущих вблизи стадиона, вместо обычного забора предусмотреть шумозащиту, аналогичную той, что стоит на Крымском мосту.

В свою очередь, министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова сообщила, что в изначальную проектно-сметную документацию не был включён ряд конструктивных решений, поэтому проект проходит корректировку.

В первую очередь, речь о спортивной составляющей. Нам важно, чтобы объект был качественным, современным и удобным как для спортсменов, так и для населения, — заявила Ольга Торубарова.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта