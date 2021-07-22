Власти Ялты попросили федералов увеличить число «ковидных» больничных коек в городе

Власти Ялты просят руководство Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) увеличить число «ковидных» больничных коек в городе. Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Руководителю ФМБА России Веронике Игоревне Скворцовой направлено письмо с просьбой увеличить в Ялте коечный фонд, а также командировать дополнительные силы медиков. Увы, растет число больных не легкой степени тяжести (как это было зимой, когда с поддержкой военных медиков в Ялте был открыт военный госпиталь), а средней и тяжелой. Нужны дополнительные места в «ковидном» госпитале (для «тяжелых») и в инфекционном отделении (для «средних»). Все это уже в работе – связь с ФМБА держим, — написала на своей странице в Facebook Павленко.

Она также сообщила, что в ялтинской инфекционной больнице открыт еще один приемный покой (в рядом стоящем здании). Так удалось, насколько это возможно, рассредоточить поступающих пациентов. Ежедневно в Ялте заболевают коронавирусом 60-80 человек.