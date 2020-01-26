Власти Ялты призывают горожан «сдавать» несанкционированные мусорные свалки

Власти Ялты призывают горожан при обнаружении несанкционированных свалок незамедлительно обращаться в Департамент муниципального контроля Администрации города Ялта по адресу: г. Ялта, пер. К. Либкнехта 1 или по электронной почте: Dmk@yalta.rk.gov.ru.

Стихийные свалки представляют большую угрозу для людей и окружающей среды, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации Ялты. — Несанкционированное складирование мусора может привести к ряду негативных последствий. В частности, спровоцировать рост числа инфекционных заболеваний, вызвать загрязнение воздуха, проникновение в почву и в воду токсичных компонентов и прочее. Свалки являются источником неприятного запаха и размножения грызунов, которые переносят огромное количество заболеваний. Разложение отходов длится десятки лет. Опасность таких реакций состоит в выделении химических компонентов, которые могут быть причиной загрязнения поверхностных вод.

Последствия свалок — опасность появления эпидемий и биологических заболеваний внешней среды. Они возникают из-за разложения побочных продуктов жизнедеятельности без доступа воздуха. Выделяется газ (метан), который является одной из причин парникового эффекта. Из-за выброса ядовитого дыма в атмосферу на полигонах часто возникают пожары. Вблизи свалок погибают все растения, подтверждая опасность отходов. В результате реакции, подчёркивают специалисты, выделяются ядовитые вещества.