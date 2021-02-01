Власти Крыма констатируют: число жалоб и обращений по водоснабжению выросло

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что за прошедшую неделю количество обращений граждан по теме водоснабжения увеличилось.

За неделю от граждан поступило 748 обращений на тему водоснабжения. Были жалобы на качество воды, вопросы по подвозу воды и несоблюдению графиков ремонтных работ, заявки по утечкам, слабый напор воды на верхние этажи, — уточнил Глава Республики.

Сергей Аксёнов особо отметил, что переадресовывать проблемы граждан между ведомствами и министерствами нельзя, каждое обращение должно быть детализировано. Он поручил проконтролировать ситуацию с подвозом воды для граждан с ограниченными возможностями, малообеспеченным семьям.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко уточнила, что большинство жалоб было связано с авариями на сетях. Так, 27 января порыв произошёл по адресу Первомайская 31, 29 января – на улице Алексеева 27, а 31 января – на улице Декабристов. На данный момент аварийные работы закончены. Для жителей по всем адресам был организован подвоз воды.

Основная часть обращений в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступила в связи с указанными авариями. Всего за неделю поступило 117 обращений по водоснабжению, из них 95 – по вопросу возобновления подачи воды по графику, – проинформировала Елена Проценко. – Отмечу значительное сокращение количества звонков в ЕДДС. Так, неделей ранее их было 376.

Все звонки отработаны управляющими компаниями во взаимодействии с ГУП РК «Воды Крыма».