Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Власти Крыма: курортный сезон возможно и состоится, если сейчас все будут сидеть дома

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Пованговали на курортный сезон". Названа средняя стоимость отдыха в Крыму этим летом
Фото: Pxhere

Власти Крыма: курортный сезон возможно и состоится, если сейчас все будут сидеть дома

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:47 04.04.2020

Курортный сезон в Крыму состоится, только если крымчане не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Мнение озвучил Глава Республики Сергей Аксёнов в ходе оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

Я вчера интервью давал, и меня спросили про курортный сезон. Не могу я сказать, будет он или не будет. Зачем нам привязываться к этой ситуации, если мы не понимаем, как будет развиваться ситуация? Это зависит от нас и от всех крымчан, если будем по домам сидеть – есть высокий шанс, что все закончиться быстро и сезон состоится, — цитирует РИА Новости Крыма Сергея Аксёнова.

Напомним, в республике до 1 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение отдыхающих в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных лагерях. Исключение введено только для лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

По прогнозам правительства РК, к 6 апреля загрузка средств размещения составит не более 3%. Однако, все равно были выявлены отели, которые принимали туристов, несмотря на действующий запрет. Так, в Ялте был выявлен нелегальный мини-отель и факт пребывания туристов в частном секторе.

Власти Крыма: курортный сезон возможно и состоится, если сейчас все будут сидеть дома

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.