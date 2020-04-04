Власти Крыма: курортный сезон возможно и состоится, если сейчас все будут сидеть дома

Курортный сезон в Крыму состоится, только если крымчане не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Мнение озвучил Глава Республики Сергей Аксёнов в ходе оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

Я вчера интервью давал, и меня спросили про курортный сезон. Не могу я сказать, будет он или не будет. Зачем нам привязываться к этой ситуации, если мы не понимаем, как будет развиваться ситуация? Это зависит от нас и от всех крымчан, если будем по домам сидеть – есть высокий шанс, что все закончиться быстро и сезон состоится, — цитирует РИА Новости Крыма Сергея Аксёнова.

Напомним, в республике до 1 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение отдыхающих в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных лагерях. Исключение введено только для лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

По прогнозам правительства РК, к 6 апреля загрузка средств размещения составит не более 3%. Однако, все равно были выявлены отели, которые принимали туристов, несмотря на действующий запрет. Так, в Ялте был выявлен нелегальный мини-отель и факт пребывания туристов в частном секторе.