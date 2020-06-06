Власти Крыма надеются в этом году продлить курортный сезон

Поэтапный запуск туристической отрасли с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора и грамотным подходом, надеются в Минкурортов РК, позволит Крыму продлить курортный сезон и откроет перспективы круглогодичной работы большего числа объектов.

Мы понимаем, что России и россиянам крайне нужно будет оздоровление, и если мы поэтапно и спокойно запустим в июне и июле сезон, то он не закончится ни в сентябре, ни в октябре. Мы просто не успеем принять всех, кто стремится к чистому воздуху, морю, к горам. Поэтому эти месяцы осени мы захватим с достаточно высокой загрузкой. А если и дальше будем грамотно работать, то получим серьезные перспективы круглогодичной работы, — цитирует пресс-служба главу Минкурортов РК Вадима Волченко .

По словам чиновника, в туристической сфере Республики Крым работают десятки тысяч крымчан, а в смежных отраслях задействовано в разы больше, поэтому от правильной организации работы объектов зависит благополучие всего Крыма:

У нас 50 отраслей, связанных с санаторно-курортным и туристическим сектором, только официально трудоустроенных в турсфере у нас 40 тысяч, и еще от 180 до 300 тысяч работающих граждан также связаны с ней. Это и подакцизный товар, и транспорт, и экскурсионный бизнес – огромное количество людей и мы не зря говорим, что в Крыму с туризмом так или иначе связан каждый. Я благодарю наш туристический бизнес за то, что достойно выдержали связанную с ограничениями ситуацию, но сейчас июнь и надо принимать другие решения. Я хочу выразить позицию Республики, что те санаторно-курортные и гостиничные организации, которые не попали под меры поддержки, будут поддержаны. Туризм никто не бросит — это четкая позиция Главы Республики. Если не удастся добиться федеральных мер, то будут республиканские. И если период простоя будет продлён для каких-то видов деятельности до 1 июля, то это обязательно будет компенсировано, правительство работает над этим.