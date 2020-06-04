Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Власти Крыма намерены избавиться от недобросовестных подрядчиков-строителей

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Власти Крыма намерены избавиться от недобросовестных подрядчиков-строителей
иллюстрация: smithandsonsllc.com

Власти Крыма намерены избавиться от недобросовестных подрядчиков-строителей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:07 04.06.2020

Власти Крыма будут расторгать контракты с подрядчиками в строительной отрасли, допустившими срыв сроков исполнения обязательств во второй раз. Такое поручение в четверг на совещании по работе строительной отрасли региона дал глава республики Сергей Аксенов.

Я считаю, что если подрядчик подводит во второй раз, то уже больше ждать не надо. В первый раз, я согласен, могут быть объективные вещи. Если повторно обещания нарушаются, не надо ждать непонятно чего, надо вступать в процедуру расторжения контрактов, — цитирует Сергея Аксёнова ТАСС.

По словам Сергея Аксёнова, в регионе действуют подрядчики, срывавшие сроки исполнения контрактов более 20 раз.

В 2020 году в Крыму, напоминают журналисты ТАСС, запланирована реализация федеральной целевой программы (ФЦП) в общей сложности по 242 объектам. В марте Сергей Аксенов сообщал, что объем средств на ремонт дорог в Крыму после поручения президента России Владимира Путина вырос примерно до 20 млрд рублей, что позволит до 2022 года привести в нормативное состояние более половины всех дорог региона.

Власти Крыма намерены избавиться от недобросовестных подрядчиков-строителей

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.