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Власти Крыма намерены вывезти местные отели и гостиницы из "серой" зоны
иллюстрация: pxhere.com

Власти Крыма намерены вывезти местные отели и гостиницы из «серой» зоны

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 22:41 02.09.2020

Власти Крыма рассчитывают вывести из «серой» зоны отели и гостиницы, работающие неофициально, и легализовать эти объекты размещения в 2021 году. Заявил об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов в программе «Открытый разговор» в прямом эфире телеканала «Миллет».

Мы рассчитываем, что со следующего года у нас эта проблема уйдет в небытие. Мы ряд мер разработали, в том плане, чтобы дать облегченные условия людям с тем, чтобы они имели возможность легализовать этот бизнес, и их материальное положение не должно при этом ухудшиться по сравнению с тем, что есть сейчас, — передаёт слова Сергея Аксенова ТАСС.

По словам Сергея Аксёнова, в числе мер, разработанных для стимулирования выхода отельеров из «серой» зоны — это льготное налогообложение:

Всем надо уходить в легальное поле, в дальнейшем работать просто так, иметь на берегу оранжерею какую-то или павильон какой-то, а использовать под гостиницу, где нет ни очистных, ничего, мы не дадим. Это бьет по репутации всей республики.

Власти Крыма намерены вывезти местные отели и гостиницы из "серой" зоны

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