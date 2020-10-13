Власти Крыма не будут вводить ограничения для туристов из-за роста заражений коронавирусом

Власти Крыма на данный момент не обсуждают возможность введения ограничений для туристов из-за роста числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил в понедельник министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в прямом эфире телеканала «Россия-24″ .

На данный момент не обсуждается. Действуют те же правила, которые существуют для всех. При поступлении в санаторно-курортное учреждение нужно иметь справку об эпидокружении. Хотя некоторые средства размещения имеют право проводить тестирование гостей при приезде на территорию отеля либо санатория, — сказал министр, отвечая на вопрос ведущего, не обсуждается ли введение карантина или обязательного тестирования для приезжающих в регион.

Волченко отметил, что курортный сезон нынешнего года оказался успешным.

Если говорить о турпотоке, то июль был сопоставим с прошлым годом, август — плюс 15%, сентябрь — плюс 40% по отношению к 2019 году, который тоже был достаточно успешным. Сейчас октябрь, ноябрь и декабрь также бронируется достаточно активно, — отметил он.

Максимальное число (158) заразившихся «ковидом» за сутки в Крыму зафиксировано сегодня, 13 октября. Всего в Крыму с начала пандемии заразились коронавирусом 6 168 человек. Продолжают лечение 2 474, число выздоровевших – 3 533, число умерших – 93.

В РФ за последние сутки выявили 13 868 заразившихся коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Общее число заразившихся составляет 1 326 178 человек.

Напомним, из-за коронавируса в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 млн. до 2 млн. туристов. С 15 июня отели и санатории региона размещали только жителей полуострова, а с 1 июля начали принимать туристов из других регионов России. С начала года курорт посетили более 5 млн. туристов.

Сейчас в Крыму введен обязательный масочный режим в общественных местах, транспорте, магазинах и т.д. Проверки исполнения профилактических мероприятий в условиях «режима повышенной готовности» затронули большинство предприятий Республики. Так, за несоблюдение социальной дистанции или отсутствие дезсредств бизнес могут крупно оштрафовать. Ну а граждан без масок могут высадить из общественного транспорта и не обслуживать в магазинах. Но по отношению к туристам ограничения вводиться не будут. «Бархатный сезон» еще не закончился.