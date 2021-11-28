Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в 2022 году

Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в последний год проведения эксперимента и будут при принятии решения в будущем ориентироваться на результаты, полученные другими регионами. Об этом в эфире телеканала
Это дополнительный сбор для внутреннего туризма, вы знаете, что сейчас наоборот механизмы стимулирования внутреннего туризма вводятся, тот же кешбэк, который сыграл отлично. Это вопрос уже следующего года, на наш взгляд, в последний год такие эксперименты точно не нужны. Нужно посмотреть, чем это закончится, откорректировать и дальше имплементировать в зависимости от общего решения, — отметил Волченко.
По словам крымского министра, в адрес Главы РК поступали обращения от представителей турбизнеса и отельеров с просьбами не вводить курортный сбор в регионе.
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