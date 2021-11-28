Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в 2022 году

Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в последний год проведения эксперимента и будут при принятии решения в будущем ориентироваться на результаты, полученные другими регионами. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Это дополнительный сбор для внутреннего туризма, вы знаете, что сейчас наоборот механизмы стимулирования внутреннего туризма вводятся, тот же кешбэк, который сыграл отлично. Это вопрос уже следующего года, на наш взгляд, в последний год такие эксперименты точно не нужны. Нужно посмотреть, чем это закончится, откорректировать и дальше имплементировать в зависимости от общего решения, — отметил Волченко.

По словам крымского министра, в адрес Главы РК поступали обращения от представителей турбизнеса и отельеров с просьбами не вводить курортный сбор в регионе.

ТАСС напоминает: эксперимент по взиманию сбора за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму проводится с 2018 года. В Алтайском крае сбор взимается только в городе-курорте Белокуриха. В октябре депутаты заксобрания региона приняли решение о повышении суммы курортного сбора с 30 до 50 рублей в сутки с 1 января 2022 года. Средства сбора направляются на городское благоустройство, ранее оно проводилось точечно за счет средств санаториев. В Крыму до 1 мая 2022 года действует мораторий на введение курортного сбора.